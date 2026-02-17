¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ2·î24Æü20»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡£»Ø¸¶è½Çµ¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¡¢SAKURA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡¢KAZUHA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡¢MOKA¡ÊILLIT¡Ë¡¢IROHA¡ÊILLIT¡Ë¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£ ¢£»Ø¸¶è½Çµ¡Ö´Ñ¤ëÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²á