17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比600円安の5万6320円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6354.55円に対しては34.55円安。出来高は1万2892枚となっている。 TOPIX先物期近は3758ポイントと前日比41.5ポイント安、現物終値比2.87ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56320-