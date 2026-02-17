新潟市に本社を置くホームセンター大手『コメリ』が、環境保全などに携わる市民に対して活動資金を支援しました。 コメリは、1990年から毎年 利益の1%相当額を『コメリ緑資金』として環境保全や緑化活動への助成に充てています。36回目の今年度は、35の団体に助成を決定。贈呈式では各団体に目録を手渡したほか、災害支援物資の提供など、『コメリ緑資金』を活用して同社が取り組んでいる社会貢献活動について報告