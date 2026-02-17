台湾メディアのETtodayは15日、「台湾人は日本で不動産を買うのがどれだけ好きなのか」と題する記事を掲載した。記事によると、台湾の不動産専門家の何世昌（ハー・シーチャン）氏はこのほど、自身のフェイスブックアカウントで日本の国土交通省のデータを引用し、2025年上半期の東京都の不動産市場の顕著な傾向として、海外からの購入者の割合が前年同期比で倍増したこと、中でも台湾人の購入者が実に6割を占めていることを紹介し