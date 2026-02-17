けさ、長崎県川棚町の県道で大型トラックと乗用車が衝突する事故がありました。警察によりますと、この事故で、乗用車に乗っていた5歳の男の子が意識がない状態で病院へ運ばれましたが、現在は命に別状はないということです。乗用車を運転していた40代の母親は腕の骨を折る重傷とみられていて、トラックの50代の男性運転手は軽傷とみられています。