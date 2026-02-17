テレビ東京は17日、毎週月〜金曜前7：30から放送中の乳幼児向け番組『シナぷしゅ』が大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクとコラボすると発表した。特別番組『ミャクぷしゅ』として3月7日午前10時から4週連続で放送する。【場面写真】めちゃかわ〜 おでかけするミャクミャクとぷしゅぷしゅミャクミャクが初の歌唱レコーディングを行ったテーマソングで、ミャクミャクとシナぷしゅのキャラクターたちが一緒にダンス