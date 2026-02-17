歌手・俳優の亀梨和也が主演するドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日からLemino・WOWOWで一挙放送・配信される。さらに、葉山奨之、梶原善、木村柾哉(INI)、勝地涼ら追加キャストの出演もが発表された。『ストーブリーグ』『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSで放送され、社会現象を巻き起こした同名ヒューマンドラマの日本リメイク版。野球未経験のGM(ゼネラルマネージャー)が、万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、オフ