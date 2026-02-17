ソーラーパートナーズは、最新の家庭用「蓄電池の相場価格調査結果」を2月11日に発表した。調査は2025年1月1日〜12月31日の期間、ソーラーパートナーズを利用して2025年に蓄電池を契約した案件3,094件を対象に行われた。設置容量の分布図家庭用蓄電池で一番多く契約になっていたのは、12kWh台の蓄電池で、平均にすると12.25kWhだった。価格は、蓄電池本体＋工事代込みの税込表示で平均210.1万円という結果に。その他の容量帯別の相