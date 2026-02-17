持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」を展開するプレナス（東京都中央区）は、「こだわりの美味！中華フェア」第2弾の「黒酢酢豚＆春巻弁当」を2026年2月18日に発売する。黒酢酢豚と春巻に焼売のセット「中華デラックス弁当」も同時発売酢豚は、店内で揚げた豚もも肉と玉ねぎ、2色のピーマンに、米黒酢と穀物酢、リンゴ果汁を加えたタレを絡めた。まろやかな酸味と甘味に加えコクもあり、ごはんが進む味わいとなっ