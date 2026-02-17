外食大手のゼンショーホールディングスは、買収したハンバーガーチェーン「ロッテリア」の社名を「バーガー・ワン」に変更しました。ロッテリアは半世紀以上の歴史に幕を閉じることになります。ゼンショーホールディングスはきのう付けで、3年前に買収したハンバーガーチェーン「ロッテリア」の社名を「バーガー・ワン」に変更しました。現在、店舗の「ロッテリア」は、順次「ゼッテリア」に名前を変更していて、名前の由来につい