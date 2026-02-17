立ち飲みフェス実行委員会は2月19日〜23日、「おでん&地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」を、上野恩賜公園 竹の台広場(噴水広場)で開催する。時間は10:00〜21:00(最終日のみ20:00まで)。2025年の様子同イベントは、寒い季節にぴったりの温かいおでんと、全国から厳選された地酒を楽しめる食の祭典。札幌文寿 札幌おでん(北海道)会場では、定番の出汁おでんから地域独自の素材を活かすご当地おでんまで、多種多様なメニューを熱