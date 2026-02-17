中京テレビ放送は2月9日、バラエティー番組「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」において、「SUZURI byGMOペパボ」内へショップをオープンし、番組初となる公式グッズの販売を開始した。【オドぜひ】Tシャツ(イメージ)公式コラボグッズにおける最大の特徴は、全28局の放送エリアごとに用意された「ご当地モチーフ」とオードリーのイラストを組み合わせたオリジナルデザイン。【オドぜひ】アクリルキーホルダー・