HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜後8：00※）が、24日からABEMAで配信される。それに先立って、スタジオキャストの指原莉乃、ヒコロヒー、LE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのMOKAとIROHAが収録に参加。オリコンニュースらの取材に応じるなかで、LE SSERAFIMのSAKURAがグループとして大切にしていることや、メンバーから受ける刺激について語った。【写真】オー