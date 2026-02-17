養老乃瀧は2月21日・22日、JR両国駅の普段は立ち入ることができない「3番線ホーム」で「YOIYOI信州物産市」を開催する。開催時間は10:00〜17:00。YOIYOI信州物産市キービジュアル同イベントは、2月28日まで池袋で実施されている物産市の集大成として企画されたもの。豊かな自然に育まれた農産物や地酒、地域に根差した工芸品など、信州各地の厳選された名品が集結する。会場となる3番線ホームは、両国駅の中でも普段は一般公開さ