「なぜ割って入るのか」というコメントと共に投稿された、1匹の猫の様子が、SNSで話題となっている。【映像】暴挙に出る瞬間（複数カット）穏やかに見える3匹の猫の様子。ただ、この前にはちょっとしたハプニングがあった。 キジ猫のノノちゃん（5歳）とトロくん（3歳）が寝ているところに「僕も入れて〜」と言わんばかりにリオくん（5歳）がやってきて2匹の上にドンッ！この行動にキジ猫たちも譲ったのか、あきらめたのか。最