カドフジは3月7日、わらび餅専門店「門藤」埼玉長瀞店をオープンする。わらび餅専門店門藤埼玉長瀞店イメージ看板商品の本わらび餅「脆味」は、とろけるような食感を3種のきな粉で楽しめる一品で、冬は温わらび餅として、春は花見菓子としてなど、四季折々の食べ方で味わえる。新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」など、幅広い層に向けたメニューも取りそろえる。門藤オリジナルわらび餅入りドリンク