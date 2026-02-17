イランの核開発とウクライナ和平をめぐる2つの高官協議が、17日にスイスで行われる予定です。スイスのジュネーブでは、17日にアメリカのウィットコフ特使らとイランのアラグチ外相が協議に臨む予定です。これに先立ち、アラグチ氏は16日、IAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長と会談しました。グロッシ氏は、「重要な会合に備えて技術的な議論を行った」と投稿。アラグチ氏は、トランプ大統領が空母の追加派遣を表明するなど軍