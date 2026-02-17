昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制で活動しているRIP SLYMEが、3月20日、21日、22日の3日間にわたり東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催するアリーナ公演『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』。同公演の3日間の生配信および、3月22日の公演の生中継＆映画館ライブビューイングの実施が決定した。【写真】楽しそう!!RIP SLYME×KICK THE CAN CREWの全