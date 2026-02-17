MLB・ブルージェイズは日本時間17日、キャンプイン初日を迎えました。自主トレから選手たちと体を動かしていた岡本和真選手は、改めてチームメートたちと挨拶を交わし、早速ライブBPにも参加しました。ウオーミングアップを終えるとフリーバッティングにも参加。最後の打球をスタンドまで運ぶと、チームメートからも歓声があがります。ライブBPでは2打席に立ち、ゴロと四球と快音は響かなかったものの、首脳陣も見つめる中で汗を流