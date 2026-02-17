ドリームのインテリアブランド「&MEDICAL」は3月上旬、仕事中に体幹トレーニングができるフィットネスルームシューズ「KAMOLEG 2.0 W」(7,900円)を発売する。2月22日までMakuakeで先行販売を実施している。KAMOLEG 2.0 W同商品は累計8万足を突破した人気シリーズ「KAMOLEG」の新モデル。底面のカーブとアーチサポート構造により、履くだけで姿勢を整え脚の筋肉を刺激する。仕事中も体幹トレーニングKAMOLEG 2.0の歩きやすさは