【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 3−2 ズルテ・ワレヘム（日本時間2月16日／大王わさびスタイエンスタジアム）【映像】雪の中でほぼ真ん中を突くPK弾シント＝トロイデンに所属する日本代表FWの後藤啓介がPKを獲得。これを冷静に決め、今季10得点として得点ランキングトップに立ったと同時に、欧州主要リーグでの二桁得点到達の日本人最年少記録を更新した。シント＝トロイデンは日本時間2月16日、ベルギーリーグ第25節で