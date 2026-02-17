日商簿記検定１級の合格証書を手にする野村さん＝３日、県立相原高校公認会計士や税理士への「登竜門」といわれ、難関の日本商工会議所（日商）簿記検定１級に県立相原高校（相模原市緑区）総合ビジネス科２年の野村隼人さん（１７）＝同市中央区＝が合格した。同校ではこれまで３年生の合格者はいたが、平塚専一校長は「２年生での合格はかなり難しく、驚いている」と、快挙に学校が沸いている。同検定１級は６、１１月に試験