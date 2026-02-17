女優桜井日奈子（28）が17日、都内で行われた「セブン−イレブン『にゃんこ発見！』新商品発表会」に出席した。新商品のモチーフとなる猫を愛する者の代表として登壇。PR映像にも登場した猫店長のポセイドン君も登場し「ちょっとだけ舌が出ているのがかわいいですね。制服もかわいくて、うちの子にも着せたいな。緊張して猫の手も借りたいと思っていたので、緊張が和みました」と笑顔で話した。実家で飼っている猫は「癒やしの存在