As-meエステールが展開するブランド「私の完全美容食」は2月21日、通常は定期購入者限定で実施しているオンラインウェルビーイングプログラムを、特別に一般公開する。ウェルビーイングオープンデイ当日は7時〜8時30分まで、ヨガと栄養学の2部構成で心身を整える内容を届ける。第1部では、ヨガインストラクターでKAZUKOYOGAを主宰する谷上和子講師による、初心者でも安心して参加できるエナジーバランスヨガを実施する。講師：ヨガ