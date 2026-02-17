日本分析機器工業会(JAIMA)とAIST Solutions(AISol)は、計測分析装置の共通データフォーマット「MaiML(マイムル)」の普及と実装を通じた利活用促進のため、2月1日付で連携協力協定を締結した。JAIMAはデジタル社会への対応として分析機器のデータフォーマットの共通化を推進しており、2024年5月にはJIS原案作成団体として「JIS K 0200」の制定に取り組んだ。現在は日本発の国際標準化(ISO規格)を目指し、ISO/TC201/SC3に新規国際規