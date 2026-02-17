175は2月17日、東京・赤坂で展開する「赤坂中華わんたん亭」の2号店となる「中華料理わんたん亭 清田支店」(北海道札幌市清田区)をオープンする。本場中国の技術と「町中華」の融合同店は、食べログ百名店に4度選出された「175°DENO担担麺」の創業者・出野氏と、わんたん亭の店主・佐藤氏が手掛けた業態で、「1980年代の香港」と「日本の町中華」が融合した空間を演出している。広々とした店内味の核心となるのは、出野氏が四川省