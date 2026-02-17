◆ 昨季ツインズ＆ブルージェイズで初のGG賞現地時間16日、サンディエゴ・パドレスがタイ・フランス内野手（31）とマイナー契約を結んだと『ジ・アスレチック』のデニス・リン記者が報じた。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。フランスは2015年のドラフトでパドレスに入団し、2019年にMLBデビュー。翌2020年途中からマリナーズに移籍すると、2022年には自己最多の20本塁打を放ち、オールスターゲーム初選出を果