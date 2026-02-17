時はまさに麻辣湯(マーラータン)戦国時代。2025年の新語・流行語大賞にノミネートされたその勢いはとどまることを知らず、街を歩けばモダンな看板の下、お洒落な女性たちが列をなしている光景をよく見かける。筆者は恥ずかしながら、まだ麻辣湯を真剣に食べたことがない。そもそも――あのキラキラした店舗におっさんが孤独に並ぶのはあまりにハードルが高い。ボウルに好きな具材をトッピングしていくシステムも初見殺しが過ぎる。