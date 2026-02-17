Image: Shutterstock 2024年4月16日の記事を編集して再掲載しています。油を使わずに揚げ物ができると人気のノンフライヤー。エアフライヤーと呼ばれることもあります。日本でも昨今とても人気ですが、揚げ油くらい高めの温度感で人気出まくりなのがアメリカ。特にコロナ禍のステイホーム期間で爆発的に人気に火がつき、SNSでも関連レシピが多くポストされています。油を使わないヘルシーな