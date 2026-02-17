次期Android 17では、Androidデバイス間でアプリのアクティビティ（例: 動画の再生位置やフォームの入力内容）をシームレスに引き継げる新機能「Handoff」が搭載される見通しです。 ↑途中のアクティビティがデバイス間でスムーズに移動。 GoogleのAndroid開発者ブログによると、Handoffはユーザー向けの利便性向上だけでなく、開発者向けAPIとしても提供されるとのこと。これにより「1台のデバイスで開始したアプリの状態を