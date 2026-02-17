ÄêÈÖ¿Íµ¤¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹¤µ¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¥ªー¥Àー¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤­½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤«¤â¡£40¡¦50Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤òÉ½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£ ¥é¥Õ¤Ç¤¤¤Æ¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ü¥Ö ½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¤ÎÌÓÀè¤Ë¡¢¥Ñー¥Þ¤ÇÆ°¤­¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ü¥Ö¤¬