猫の「性格」を表す5つのタイプ 1.「神経質」タイプ このタイプは、とても慎重で周囲の変化に敏感なのが特徴です。 家のチャイムが鳴ったり、知らない人が来たりすると、すぐにテレビの裏や押し入れの中に隠れて、しばらく出てこないことがありませんか？ また、掃除機の音や袋がガサガサ鳴る音など、日常のささいな音にもびっくりして飛び上がることがあります。これは臆病なのではなく、自分の身を守るための警戒心が