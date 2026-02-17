“顔面凶器”の異名を取り、コワモテで知られる俳優の小沢仁志(63)が17日、自身のインスタグラムを更新。見事な肉体美を披露した。 【写真】63歳とは思えない肉体美 「おはようさん！」と書き出し、「後ひと仕事終えて東京帰ろう！たまには、上下でw」と投稿。無駄な肉がついていない上半身と湯船から飛び出す両足の写真を掲載した。 63歳とは思えない鍛え抜かれた肉体に、フォロワーからは「上腕二頭筋...最高」、