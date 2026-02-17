ÊÒ»³¸×Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê»²±¡ÁªÅöÁª»þ2016Ç¯»£±Æ¡Ë ²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü¤Ë90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÁíÌ³Âç¿Ã¤ÎÊÒ»³¸×Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê³Þ²¬»Ô½Ð¿È¡Ë¤Î¸ùÀÓ¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢Ì½Ê¡¤òµ§¤í¤¦¤È¡¢2·î22Æü¤Ë¡Ö»ÔÌ±Áò¡×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤ò17Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢µì¼«¼£Ä£¤ËÆþÄ£¸å¡¢¾ÃËÉÄ£¼¡Ä¹¤ä²¬»³¸©ÉûÃÎ»ö¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢1989Ç¯¤Î»²±¡Áª²¬»³Áªµó¶è¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¤äÅÞ»²±¡´´»öÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥