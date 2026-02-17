「報知プロ野球チャンネル」が１６日、ＹｏｕＴｕｂｅ動画を新たに配信。ベテラン組と新助っ人投手がライブＢＰに参加した。今年も田中将大投手と坂本勇人内野手の夢の幼なじみ対決が実現。「なかなかないので楽しんでほしい」と話した右腕は、巧みな投球術で打者を翻弄（ほんろう）した。さらに、新外国人のマタ投手とハワード投手は持ち味の奪三振能力を披露。ウィットリー投手も最速１５６キロをマークするなど順調な仕上