巨人の船迫大雅投手（２９）が１７日、那覇キャンプでブルペン入りし、鬼屋敷ブルペン捕手を相手に変化球を織り交ぜ３９球を投げた。１４日に行われたライブＢＰで今季初めて打者と対戦した船迫は「（前回のライブＢＰを）動画で振り返った時に、球速もそうだったんですけど、自分自身の感覚と動画の感覚がずれていた。（この日のブルペンでは）質と出力を上げることを意識し、いい意味で力んで投げられた」と振り返った。今