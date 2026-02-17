１５日、「年越し−丙午春節シリーズテーマ展」の無形文化遺産マーケット。（北京＝新華社記者／陳鍾昊）【新華社北京2月17日】中国北京市の中国工芸美術館（中国無形文化遺産館）では春節（旧正月）連休（2月15〜23日）初日となった15日、開催中の「年越し−丙午春節シリーズテーマ展」に多くの人が来場した。同展は、春節が内包する中華民族の伝統的な暦法や十二支にまつわる文化、食糧への思い、ランタン習俗などを巡り、全