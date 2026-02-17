横浜DeNAベイスターズが、球団誕生15年目を記念したプロジェクト「横浜DeNAベイスターズ15thANNIVERSARY」の一環として、神奈川県内の小学校と特別支援学校に通う約43万人の子どもたちに「15thMEMORIALCAP」をプレゼントする。17日、横浜市内の球団事務所で寄贈発表会が行われ、AKB48の千葉恵里、花田藍衣が出席した。【全身ショット】美脚！華やか衣装で登場した千葉恵里＆花田藍衣同プロジェクトは「こどもたちの未来と野球