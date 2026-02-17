タレント・はるな愛とキンタロー。が17日、都内で行われた『酵水素328選』PRイベントに登壇。キンタロー。が、3ヶ月で5.3キロ減量したことを明かした。【膝までショット】ミニスカから足スラリ！アイドル衣装で登場したキンタロー。2020年に長女、21年に次女を出産したキンタロー。は「2人目の産後、体型を戻すのが大変だったんです」と苦笑い。5.3キロの減量を経て、「衣装が破損をしていたが、それが入るようになりました」