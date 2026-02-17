¡È¥µ¥¤¥µ¥¤¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖSILENTSIREN¡×¤Î¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¹õºäÍ¥¹á»Ò¡Ê36¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ºßÍ½Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë2·î 27 Æü¤Î»ä¤¿¤Á¼çºÅ¤Î¡ØSHE SCREAM ROCK vol.2¡Ù¤È3·î1Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤·