他人の証券口座を乗っ取り、株を高値で売買し株価を操縦した罪に問われた中国籍の男の初公判が17日、東京地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。神奈川県川崎市の会社役員で中国籍のリン・シンハイ被告は、去年3月、仲間と共謀し、他人名義の複数の証券口座に不正にログインしたうえ、上場企業の株を違法に売り買いし、株価をつり上げた罪に問われています。リン被告は17日の初公判で、「間違いありません」と起訴内容を認めま