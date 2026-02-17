タレント・はるな愛とキンタロー。が17日、都内で行われた『酵水素328選』PRイベントに登壇。ニューハーフショーパブとの出会いを振り返り、涙を浮かべる場面があった。【写真】大西賢示として演歌歌唱中のはるな愛自身の実体験をもとにしたNetflix映画『This is I』の反響に笑顔を見せたはるな愛。「ニューハーフパブとの初めての出会いは、中学2年かな」と切り出すと、目には涙が浮かんだ。「泣いちゃダメなのに…」と涙をこ