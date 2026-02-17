モデルの鈴木えみ（40）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真が反響を呼んでいる。鈴木は、モデルの畑野ひろ子らとの写真をアップ。畑野の“バースデートリップ”で「先日お姉様方と（韓国の国旗の絵文字）に行ってきました！」と明かし、現地に詳しい知人に案内してもらったようで「おかげで新しいスポットをたくさん知れてとても楽しめた〜」と満喫した。また「みんな食べまくり買いまくりの3泊4日」と