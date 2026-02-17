外食産業で朝食需要が急拡大していて、市場規模は5300億円を超え、過去最高を更新した。専門家は「第四次モーニングブーム」と分析。物価高の影響で、家で作るよりファミレスでの外食の方が安くなる「逆転現象」や、1日を有効活用したい「タイパ」意識の高まりがブームを後押ししている。ドリンク付き650円のパン食べ放題に早朝から行列ふわふわのパンケーキに、カリカリのベーコン。いま朝からお得なモーニングブームが起きている