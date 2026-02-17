TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、17日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に出演。自身が実況を務めた競技を答えられず、気まずいシーンを見せた。【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）番組冒頭の「お目覚め 脳シャキ！クイズ」コーナーで、イラストを見て何のスポーツかを当てる問題が出題された。イラストは、サッカーゴールの前に「ぱ」という文字が描かれており