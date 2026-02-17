ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、フィギュアスケート・ペアフリーで、ショートプログラム（ＳＰ）５位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で逆転優勝した。日本勢がこの種目でメダルを獲得するのは初めて。フィギュアスケートでは２００６年トリノ大会女子の荒川静香、１４年ソチ、１８年平昌両大会男子の羽生結弦以来の金メダルとなった。三浦、木原