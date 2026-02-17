KNBラジオで放送する企業コマーシャルのコピーを募集する「KNBラジオCMコンテスト」の最終審査会が、きのう北日本放送で開かれました。10回目となった今年は33社のコマーシャルを募集し、全国から4851作品が寄せられました。最終審査会にはソフトバンクの「ホワイト家族」シリーズなどを手がけたCMプランナー澤本嘉光さんと、富山県出身のコピーライター上野賀永子さんが審査員としてリ