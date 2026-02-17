14日23時55分ごろ、大阪市中央区心斎橋筋の商業ビル周辺で17歳の少年3人が男に刺され1名が死亡する事件が発生した。警察の発表によると、犯人は同市住吉区内に住む21歳の無職・岩崎龍我容疑者で、所持していたナイフで3人を次々に刺していったという。 岩崎容疑者と被害者３人は事件発生の直前にトラブルになっており、激高した岩崎容疑者がナイフで襲ったものと見られている。また岩崎容疑者は動機について「ナイフで威嚇するつ