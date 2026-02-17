きょうの県内はこの時期らしい寒さとなっています。その一方ところどころで晴れ間もみられ、穏やかな天気となりそうです。きょうの県内は高気圧に覆われ、一日を通しておおむね晴れる見込みです。富山市の五福公園では、マフラーや手袋で寒さをしのぐ人の姿が見られました。最低気温は氷見市で氷点下2.6度、富山市八尾町で氷点下2.1度など、8つの観測地点で冬日となりました。日中の予想最高気温は富山市で7度、高岡市伏木で