乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集（4月14日に新潮社から発売）のタイトルと表紙4種が17日に公開された。タイトルは「エチュード」に決定した。表紙は通常版、楽天ブックス版、セブンネットショッピング版、Sony Mushic Shop版の4種で展開される。通常版は、憧れだったパリで、最終日の朝に撮影された写真。桜色のドレスに身を包み、朝日を浴びて振り返る大人っぽい1枚となった。川〓は「通常版で着用しているドレスは少し